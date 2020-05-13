РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. С 9 по 11 мая автобусы транспортного предприятия «МАП 1 Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» городского округа Люберцы перевезли свыше 30 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Пик перевозок пришелся на 11 мая, когда услугами предприятия воспользовались более 13 тысяч человек.

«За все дни свыше 66% поездок было оплачено картой «Стрелка», около 34% транзакций совершено с помощью социальных карт москвича и жителя Подмосковья. С учетом скорректированной транспортной работы ежедневно на линию выходило более 140 автобусов. Все транспортные средства несколько раз в день проходят обязательную дезинфекцию: на территории филиалов, а также в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах», - говорится в сообщении.

9 мая «Мострансавто» подарило пассажирам 800 георгиевских лент. В праздничные дни в автобусах предприятия звучали аудиоролики, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, в честь 75-летия Победы компания провела акцию «Имена героев», разместив в салонах автобусов 55 фотографий фронтовиков и тружеников тыла городского округа Люберцы Московской области.