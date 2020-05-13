РИАМО - 13 мая. Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова передала 3 тысячи масок штабу волонтеров и молодогвардейцам Можайского городского округа, а также 5 тысяч исполнительному секретарю Истринского местного отделения партии «Единая Россия» Александре Лобачевой, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Московской области с 12 мая на территории вводится режим обязательного ношения масок.

«Волонтеры, молодогвардейцы, сторонники партии ежедневно будут раздавать маски на площадях, возле торговых центров, на остановках общественного транспорта бесплатно пожилым людям, многодетным, просто не имеющим возможности купить маску людям», - отметила Сердюкова.

Депутат также поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за своевременную помощь.

В Московском регионе действует режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.