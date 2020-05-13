РИАМО - 13 мая. 12 разрешений на строительство нежилых объектов выдано в Подмосковье за минувшую неделю, 14 нежилых объектов ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За прошлую неделю разрешения на строительство выданы жилым домам на 2915 квартир в Ленинском городском округе в деревне Мисайлово. Там планируется комплексная жилая застройка. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано многоквартирному дому на 416 квартир в городском округе Дзержинский в микрорайон 4а», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Разрешения на строительство выданы 12 нежилым объектам площадью 251,7 тысячи квадратных метров. Больше всего проектов будет реализовано в рамках тепличного комплекса с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей из Луховиц.

Склады появятся в деревне Малое Брянцево Подольского горокруга и в Истре в деревне Котово. В Ногинске начнется возведение подъезда к объекту по обращению с отходами вблизи поселка Аксено-Бутырское, а в деревне Ельня построят магазин.

В химкинском Новогорске запланирована реконструкция складской зоны Академии гражданской защиты МЧС России. Помимо этого, в Химках построят новую мойку самообслуживания – на пересечении Международного и Вашутинского шоссе и проч.

Введено в эксплуатацию 14 нежилых объектов площадью 52,6 тысячи квадратных метров. Среди них: логистический центр в Ленинском городском округе, склад хранения углеводородного пропеллента, диметилового эфира и ЛВЖ, а также участок приготовления аэрозольной продукции в Электростали и другие.

Также была произведена реконструкция резервуарного парка базовых масел во Фрязине и стоянки для машин под обустройство производственно-складского здания в Домодедове.