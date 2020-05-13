РИАМО - 13 мая. В Московской области свыше 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса признали наиболее пострадавшими из-за пандемии, сотрудники этих организаций смогут получить субсидию на зарплату в размере 12 130 рублей в расчете на одного работника, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В ряд наиболее пострадавших отраслей входят парикмахерские, дома быта, сферы общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок.

«Ключевой критерий для получения данной меры поддержки — компания должна сохранить 90% штата. Более 27 тысяч подмосковных предпринимателей уже подали заявки», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Выплату в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника можно получить за апрель и май этого года.

При этом предприятие должно входить в единый реестр субъектов малых и средних предприятий (по состоянию на 1 марта), относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, не иметь долгов по налогам и страховым взносам (в совокупности превышающим 3 тысячи рублей по состоянию на 1 марта), не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Отказать в предоставлении субсидии могут из-за недостоверных данных о реквизитах, не соответствующих информации налогового органа. Указывать необходимо расчетный счет индивидуального предпринимателя или организации. При этом предприятие может направить повторное заявление с уточненными данными. Заявку нужно подать на сайте налоговой службы.

Жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, который был введен в рамках борьбы с распространением инфекции, а в общественных местах должны носить защитные маски. Для поездок на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск.

В Подмосковье также продлили ограничения по экономической деятельности до 18 мая.