РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. Сотрудники полиции Щелкова задержали местную жительницу, подозреваемую в квартирной краже, ее обвиняют в краже мобильного телефона и ювелирных украшений из дома, сумма ущерба составила 189 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«В дежурную часть поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в квартире в деревне Большие Жеребцы, похитил его мобильный телефон и ювелирные украшения. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 24-летняя местная жительница», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.