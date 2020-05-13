РИАМО - 13 мая. Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что учащимся 11 классов в этом году нужно будет сдать только два предмета по Единому государственному экзамену, сообщает Газета.ru.

По его словам, чтобы поступить в вуз, выпускникам нужно сдать два предмета.

«Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает», — отметил Глушко.

Он сказал, что сдача ЕГЭ пройдет по единому установленному расписанию.

В России зафиксировали 242 271 случай Covid-19, 48 003 пациента вылечились, 2212 человек скончались.

Жители Москвы и Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, который был введен в рамках борьбы с распространением инфекции. Для поездок на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск.