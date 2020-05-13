РИАМО - 13 мая. За последние две недели в Московской области на кадастровый учет поставили шесть многоквартирных домов, три из которых жители очень ждали, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Два из них расположены в Дубне и по одному городских округах Дмитровский, Истра, Котельники и Щелково.

«Среди них можно отметить: жилой дом №5 на улице Строителей в Котельниках, там 1012 квартир. Также поставлены дом №1 ЖК «Павловский квартал» по улице Новая в деревне Лобаново в Истре, дом №1 ЖК «Восточная Европа» в деревне Большие Жеребцы в Щелкове», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Помимо этого, на кадастровый учет поставлен жилой дом №24 в Дмитрове на улице Сенной, в Дубне − два дома на улице 1-я Малиновая.