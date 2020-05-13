РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Коммунальщики убрали оставшийся на газоне бесхозный бетонный блок в деревне Лаговское Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов в деревне Лаговское. Он отметил, что на улице Воздвиженка на газоне находится бетонный блок, который необходимо убрать.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск в среду был проведен осмотр газона по данному адресу. Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты. В частности, газон по данному адресу очищен», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что уборка территории по вышеуказанному адресу проводится сотрудниками МБУ «ПКБ» согласно графику выполнения работ. Руководителю предприятия было указано на необходимость содержания в чистоте и порядке данных территорий.