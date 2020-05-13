РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Жители Люберец смогут поучаствовать в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Генеральная прокуратура России проводит международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» и приглашает молодежь городского округа Люберцы для участия в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Участниками конкурса могут стать граждане в возрасте от 14 до 35 лет», - говорится в сообщении.

Все подробности и правила проведения конкурса можно узнать на официальном сайте www.anticorruption.life. Работы принимаются до 1 октября 2020 года.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого населения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.