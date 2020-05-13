РИАМО - 13 мая. В Центральной пригородной пассажирской компании за апрель перевезли 13,9 миллиона человек, число пассажиров, которые воспользовались услугами компании, снизилось на 73%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Больше всего пассажиров в апреле поезда ЦППК перевезли на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях.

«Режим самоизоляции, конечно, способствовал снижению пассажиропотока. Мы благодарим наших пассажиров, которые вносят свой вклад в общую борьбу с распространением коронавируса – остаются дома и соблюдают меры профилактики при поездках. Тем не менее, сейчас возобновилась работа ряда предприятий», – сказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Она напомнила гражданам, что необходимо следовать рекомендациям профильных организаций и не забывать носить перчатки и маски в общественном транспорте. Приобрести индивидуальные средства защиты можно в пригородных кассах компании.

Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях компании проводится тщательная дезинфекция. За апрель было проведено обеззараживание составов более 39 тысяч раз, инфраструктуры – свыше 100 тысяч раз. Всего было потрачено около 5 миллионов литров антисептика.

Гражданам напомнили, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга, дезинфицировать гаджеты и другие предметы, чаще мыть руки и не прикасаться к лицу.

С 15 апреля для поездок на общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим цифровой пропуск с привязанной к нему транспортной картой. С 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток на транспорте.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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