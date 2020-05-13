РИАМО - 13 мая. С начала запуска пропускной системы в Москве аннулировали рабочие цифровые пропуска более 60 тысяч горожан, у который был положительный тест на коронавирус или симптомы ОРВИ, сообщает ТАСС.

Пропуска признали недействительными у 23,5 тысяч москвичей, у которых выявили коронавирус и которые лечились на дому, а также 36,6 тысячи горожан с ОРВИ, что подписали постановление главного санитарного врача о соблюдении режима самоизоляции.

«Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения», - сказал представитель департамента информационных технологий Москвы.

Он добавил, что в этот промежуток времени заболевшие горожане обязаны находиться дома, чтобы не создавать угрозы заражения других жителей, поэтому рабочие пропуска этих жителей были аннулированы. Как только закончится лечение или предписанный карантин они смогут заново сделать новые цифровые пропуска.

Период действия пропускной системы в столице продлили до 31 мая. Чтобы оформить цифровой пропуск онлайн, можно зайти на портал nedoma.mos.ru, отправить СМС на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверка пропуска осуществляется на сайте nedoma.mos.ru.

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13 МАЯ

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