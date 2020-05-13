РИАМО – 13 мая. Актер Александр Петров рассказал, что больше всех из его кинопоцелуев понравился поцелуй с Марией Ароновой в фильме «Лед 2», сообщает Газета.ru.

«Считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие», — рассказал Петров.

Режиссер этого фильма - Жора Крыжовников. События новой части российского романтического хита «Лед» развернулись после финала первой части. Главные герои решили пожениться. Затем Надя и Саша, главные герои, стали родителями. Однако девушка умерла при родах, а ребенка через восемь лет захотела отнять тренер по фигурному катанию – персонаж Марии Ароновой.