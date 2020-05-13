РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных возглавил призывную комиссию, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Состоявшуюся сегодня (13 мая - ред.) призывную комиссию возглавил глава городского округа Александр Двойных. Все 15 юношей успешно прошли врачей, проблем со здоровьем у ребят нет. Многие из призывников хотят служить в рядах ВДВ, а есть и те, кто планирует попасть в Кремлевские войска», - говорится в сообщении.

Все необходимые меры безопасности в целях предотвращения распространения коронавируса были соблюдены.

Всего этой весной в Домодедове числятся 155 призывников.