РИАМО - 13 мая. Медиация в условиях действующих ограничений из-за коронавируса может стать одним из самых востребованных инструментов в разрешении конфликтных ситуаций на досудебной стадии, ее стали чаще предлагать предпринимателям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Разгрузка судебных органов – не главная задача, которую решает медиация. Ее главная задача - разрешение споров и конфликтов на досудебном этапе.

«Медиация поможет избавиться предпринимателям от длительной судебной процедуры. Подобный вид, замечу, бесплатного правового взаимодействия, как показывает практика Московской области, способствует не только развитию партнерских и деловых отношений, но и формированию этики деловых цивилизованных отношений, а значит и гармонизации социальных отношений в целом», - отметил подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Московская область стала первым субъектом России с подобной практикой взаимодействия и сотрудничества в сфере развития института медиации между различными ведомствами.

В сентябре 2019 года было подписано трехстороннее соглашение между областной адвокатской палатой, министерством юстиции региона и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области по организации работы регионального центра медиации.

«В настоящий момент идет процесс подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве в муниципальных образованиях Московской области, по модели подписанного областного соглашения. Трехсторонние соглашения между администрацией, руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей уже подписаны в Красногорске и Егорьевске. Планируется такое постепенное подписание и в остальных муниципальных образованиях» - подчеркнул омбудсмен.

За четыре месяца 2020 года руководителям общественных приемных совместно с учрежденным в Подмосковье центром медиации, урегулированы споры по 287 обращениям предпринимателей. В апреле, например, только в Егорьевске, удалось решить три конфликтные ситуации, связанные с возвратом билетов в РЖД, аварийной ситуации с заливом муниципального имущества, снижении текущей арендной платы за помещения и отмены платы за месяц для ИП.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.