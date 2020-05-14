РИАМО - 14 мая. СМС о возможности продления парковочных разрешений дистанционно в Москве отправили в апреле и мае 9,4 тысячи водителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

В рассылку попали номера автомобилистов, у которых разрешение заканчивалось или закончилось в апреле или мае 2020 года.

«Во время действия режима повышенной готовности парковочное разрешение можно по-прежнему оформить, продлить или изменить онлайн. Для того, чтобы подать заявку, нужно воспользоваться каталогом услуг на сайте mos.ru. Заявка, как и прежде, будет рассмотрена в течение шести дней», – сказал собеседник агентства.

В апреле было выдано и продлено около 5 тысяч резидентных разрешений и разрешений для многодетных семей.

Оформить резидентное или многодетное парковочное разрешение можно на срок до трех лет. Разрешения для многодетных дают право на бесплатную круглосуточную парковку на всех улицах города, а резидентное разрешение действует с 20:00 до 08:00 в пределах района проживания автомобилиста. За дополнительную плату в 3 тысячи рублей в год резидентное разрешение можно сделать круглосуточным.

В случае возникновения вопросов по теме платного парковочного пространства столицы, консультацию можно получить по телефонам горячей линии «Московского транспорта»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Все обращения можно подать онлайн через форму на Едином транспортном портале transport.mos.ru.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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