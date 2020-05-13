РИАМО - 13 мая. Все социальные выплаты по поручению президента РФ и губернатора Московской области будут выплачены, для этого власти постарались упростить процедуру, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Жители Московской области, не волнуйтесь. Все новые принимаемые меры старались принять максимально удобно, чтобы максимально удобно было их получить, <...> если кому-то сложно подать заявление на сайте «Госуслуги», то после окончания периода самоизоляции сотрудники территориальных управлений (соцзащиты - ред.) помогут оформить заявления», - сказала Фаевская.

Она отметила, что для единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет нет критерия нуждаемости, нужно только заполнить заявление на сайте «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда РФ.

По ее словам, для выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до трех лет тоже достаточно лишь подать заявление. Для выплат детям от трех до семи лет нужны дополнительные документы, однако сроки подачи документов достаточно продолжительные.

«Не надо волноваться по поводу выплат. Будем стараться отвечать на все ваши вопросы. Работает горячая линия 8-800-550-50-30. После начала работы автоинформатора нужно нажать «ноль», далее - «четыре», - добавила министр.