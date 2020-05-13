РИАМО - 13 мая. В начале июня жители Подмосковья смогут получить 50 тысяч рублей из регионального материнского капитала, сообщила в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В Московской области было принято решение, что все жители, у кого есть право на региональный материнский капитал и у кого (с того момента - ред.) родился третий или последующий ребенок, имеют право получить выплату в размере 50 тысяч рублей. В первых числах июня мы начнем эту выплату осуществлять», - сказала Фаевская.

Она отметила, что вторую часть маткапитала - 50 тысяч рублей - можно будет получить в 2021 году.

Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей ввели в Подмосковье дополнительно к федеральному, получить его можно было до 2017 года. Если сертификат на региональный маткапитал еще не обналичен, а в семье с момента получения сертификата родился еще один ребенок, то маткапитал можно обналичить равными частями в 2020 и 2021 году.