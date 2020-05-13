РИАМО - 13 мая. Важно проверять статус заявки на признание безработным на сайте «Работа в России», чтобы своевременно исправить возможные неточности, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Заявления на пособие по безработице начали принимать онлайн с 9 апреля на сайте «Работа в России».
«В случае, если все документы и заявление заполнены абсолютно правильно, заявление получает статус «Зарегистрировано». Многие не смотрят информацию в личном кабинете, а оно может быть заполнено с ошибками, или чего-то не хватает, <...> не видят комментариев сотрудника центров занятости», - сказала Фаевская.
Она отметила, что после регистрации заявления запрашивается информация из Пенсионного фонда о стаже работы, статье увольнения. На это центру занятости отводится 11 дней. При этом раз в месяц нужна перерегистрация.
Безработные жители Подмосковья имеют право на пособие - региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), не включающего увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 тысяч рублей.
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Текстовая трансляция
13 МАЯ
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