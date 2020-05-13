РИАМО - 13 мая. Важно проверять статус заявки на признание безработным на сайте «Работа в России», чтобы своевременно исправить возможные неточности, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Заявления на пособие по безработице начали принимать онлайн с 9 апреля на сайте «Работа в России».

«В случае, если все документы и заявление заполнены абсолютно правильно, заявление получает статус «Зарегистрировано». Многие не смотрят информацию в личном кабинете, а оно может быть заполнено с ошибками, или чего-то не хватает, <...> не видят комментариев сотрудника центров занятости», - сказала Фаевская.

Она отметила, что после регистрации заявления запрашивается информация из Пенсионного фонда о стаже работы, статье увольнения. На это центру занятости отводится 11 дней. При этом раз в месяц нужна перерегистрация.

Безработные жители Подмосковья имеют право на пособие - региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), не включающего увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.