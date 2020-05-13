РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. В подмосковных Котельниках онлайн проводят занятия по скандинавской ходьбе для пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Спорткомплекс «Котельники» проводит занятия по скандинавской ходьбе в прямом эфире. Инструктор Александр Плешаков успешно справляется с поставленной задачей - обучать пожилых жителей онлайн», - говорится в сообщении.

Все участники «Активного долголетия» ждут возвращения к полной программе и надеются на скорейшее завершение ограничительных мер.