РИАМО - 13 мая. Порядка 1,5 миллионов человек сейчас пользуются метро, что на 29% больше, чем 6 мая, 98% пассажиров в среду использовали маски, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В перчатках были 87% пассажиров.

«Число пассажиров увеличилось в основном на тех станциях, рядом с которыми находятся стройки и промышленные предприятия: «Спартак», «Боровское шоссе», «Мичуринский проспект», «Выставочная» и «Филатов Луг», - говорится в сообщении.

С 12 мая в Москве введен масочный режим. Таким образом, в общественных местах нельзя появляться без защитных масок и перчаток.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

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- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.