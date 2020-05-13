РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В поселке Малаховка подмосковных Люберец нуждающимся жителям вручили продуктовые наборы в рамках акции «Добрая тысяча», говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Жук инициировал акцию «Добрая тысяча», именно столько продуктовых наборов он собирается раздать жителям округа. Депутат лично посетил несколько адресов в Малаховке. Помощь в доставке наборов оказывают волонтеры из общественной организации «РосМолСпорт». Подавляющим большинством из тех, кому была оказана помощь по акции «Добрая тысяча» в этот день, были инвалиды.

«На каждой продуктовой коробке есть телефон, по которому можно позвонить, рассказать свою ситуацию, мы попробуем помочь, чем сможем, в том числе и лекарствами. На телефон поступают звонки с благодарностью, но это не главное. Важно, что люди почувствуют себя лучше и не одинокими в этой беде», – сказал Жук.

По словам председателя организации «РосМолСпорт Московской области» Сергея Агаджаняна, многие из тех, к кому приходили волонтеры, живут на последних этажах, но никто ни разу не пожаловался на неудобства.