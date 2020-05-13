РИАМО - 13 мая. Ученые рассказали, что некоторые пациенты с коронавирусом теряют обоняние, потому что вирус в организм попадает с помощью белков, которые участвуют в распознавании запахов, сообщает Газета.ru.

Это исследование опубликовали в журнале ACS Chemical Neuroscience.

«Вирус SARS-CoV-2, попадая в организм с помощью клеток слизистой оболочки, может привести к обонятельному дефициту, что и наблюдается у пациентов с Covid-19», — говорится в материале.

Это предположение ученые доказали с помощью эксперимента, в ходе опыта на мышах. При этом исследователи отметили, что старые особи имеют больше белков, которые способствуют попаданию вируса в организм, чем молодые.

Именно это стало причиной того, что люди пожилого возраста более подвержены заражению, чем молодые.

В России зафиксировали 242271 случай Covid-19, 48003 пациента вылечились, 2212 человек скончались.

Жители Москвы и Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, который был введен в рамках борьбы с распространением инфекции. Для поездок на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.