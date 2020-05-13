РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Во дворах подмосковного Подольска начали скашивать траву, чтобы избежать укусов клещей для горожан и их питомцев, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Весенне-летний период совпадает с сезонной активностью клещей, которые предпочитают селиться в траве. Поэтому особенно разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев. Сегодня (13 мая - ред.) сотрудники МУП горокруга Подольск «ДЕЗ» продолжили покос травы», - говорится в сообщении.

Траву скосили по следующим адресам: улица 43-й Армии, 15; бульвар 65-летия Победы, 12; улица Академика Доллежаля, 14; Красногвардейский бульвар, 1, улица Ленинградская, 8 и проезд Авиаторов 2, 4, 5.