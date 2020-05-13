РИАМО - 13 мая. Сроки отключения горячего водоснабжения в жилых домах подмосковного Реутова перенесены на 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева властями муниципалитета были пересмотрены и скорректированы сроки отключения горячего водоснабжения в период пандемии Covid-19. Для удобства жителей в Реутове первые плановые отключения начнутся с 1 июля, а не с 18 мая и даже не с 1 июня, как это было запланировано ранее», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом сезоне в Реутове пройдет тестовое сокращение сроков отключения горячей воды с 14 до 10 дней. По поручению губернатора Подмосковья, городской округ станет одним из трех муниципалитетов Московской области, в котором произойдут данные изменения.

Гендиректор ООО «Р-Сетевая Компания» Владимир Диденко отметил, что отключение горячей воды необходимо для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ с целью бесперебойного теплоснабжения в отопительный период.

«В это время проводятся обследование, техническое обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования, текущий ремонт и замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления. В этом году нам удалось реализовать механизмы, позволяющие провести плановые ремонты теплоснабжающего оборудования с отключением горячей воды у потребителей на срок не более 10 суток», - добавил он.

ООО «Р-Сетевая Компания» как предприятие с непрерывным циклом работы продолжает функционировать при режиме повышенной готовности. Для устранения возможных технологических нарушений в постоянной готовности находятся несколько ремонтных бригад и 30 единиц техники.