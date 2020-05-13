РИАМО - 13 мая. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы опроверг информацию о том, что сервисы такси обязали отправлять информацию о водителях и пассажирах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается.

«Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это», — говорится в сообщении.

Сейчас из-за коронавируса водители также обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии машин.

Компании «СитиМобил», «Яндекс.Такси» и Gett поблагодарили за соблюдение законодательства и за то, что они обеспечивают безопасность своих клиентов.

С 15 апреля для поездок на общественном транспорте столицы, в том числе и на такси, необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

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- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.