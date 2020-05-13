РИАМО - 13 мая. Сторонники и члены партийного проекта «Новая школа» в период пандемии внедрили активное использование онлайн-площадки «Zoom» для дистанционного обучения в школах Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы округа Станислава Каторова.

«В период временной неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Конечно же, хочется, чтобы обучение оставалось максимально таким же, когда ученики приходили в школу. Это новый процесс не только для учеников и их родителей, но и для педагогов. Преподаватели реутовских школ ежедневно проводят онлайн-уроки на платформе «Zoom». На такой вид обучения перейти было не просто, но мы постарались и помогли всем желающим разобраться в данной онлайн-площадке», - сказала муниципальный руководитель партийного проекта «Новая школа» Ольга Кондрашова.

Она также отметила, что продолжительность каждого урока на удаленном обучении не должна превышать 30 минут. Необходимо периодически делать регулярные перерывы в работе за компьютером.

В дистанционном режиме в Реутове проходят и занятия дополнительного образования – музыка, вокал, рисование, танцы. На удаленное обучение перешли и детские музыкальные школы города, молодежный культурно-досуговый центр и другие культурно-образовательные учреждения города.