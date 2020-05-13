РИАМО - 13 мая. Порядка 800 тысяч детей от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Московской области, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Единовременная выплата, ее будут получать семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет - один раз 10 тысяч рублей. Обратиться можно уже сейчас. Назначена и перечислена (выплата - ред.) будет с 1 июня. Детей, которые могут претендовать на такую выплату, - 800 тысяч», - сказала Фаевская в ходе прямого эфира в YouTube.

Он отметила, что заявители и дети должны иметь гражданство РФ.

«Для получения этой выплаты нужно зайти на сайт «Госуслуги», выбрать эту выплату и заполнить заявление», - пояснила министр.

Кроме того, есть выплаты для детей от трех до семи лет в малообеспеченных семьях, где доходы на членов семьи ниже прожиточного минимума - 13,1 тысячи рублей.

«Также есть выплаты за три месяца - апрель, май, июнь - семьям с детьми в возрасте до трех лет. После обращения (до 1 октября - ред.) будет назначена такая выплата - 5 тысяч рублей. У нас 389 тысяч детей такого возраста. 200 тысячам такая выплата уже назначена и перечислена», - добавила Фаевская.

Дата рождения ребенка, на которого получается выплата должна приходиться на период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.