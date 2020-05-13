РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В государственных аптеках Люберец можно приобрести многоразовые и одноразовые маски, жители старше 65 лет смогут купить маску по специальной цене, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 12 мая в Московском регионе введен обязательный «масочный режим». Носить средства индивидуальной защиты необходимо в местах общего пользования – в магазинах, аптеках, при передвижении на транспорте (включая такси), на работающих предприятиях.

«В городском округе Люберцы одноразовые и многоразовые маски можно приобрести в аптеках, а также в магазинах торговых сетей «Билла», «Пятерочка», «Дикси», «Верный», «Да», «Мираторг», «Магнит», «Перекресток». Их актуальные адреса размещены на сайте www.люберцы.рф в разделе «Коронавирус». Особо необходимо отметить, что льготные категории жителей, а также люберчане старше 65 лет (или их представители) могут приобрести маски по специальной цене 11 рублей в государственных аптеках сети «Мособлмедсервис», - говорится в сообщении.

Аптеки находятся на улицах Льва Толстого, дом №5, Назаровская, дом №3; Красногорская, дом №22В; Авиаторов, дом №5, Карла Маркса, дом №90, строение 3. Также аптеки расположены по следующим адресам: поселок ВУГИ, дом №26А; Октябрьский проспект, дом №116; Октябрьский проспект, дом №380Ж; микрорайон Птицефабрика, дом №1, строение 1; Быковское шоссе, дом №40. При себе необходимо иметь социальную карту.

Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии: 8(495)518-91-42, 8(495)518-91-43 (с 9:00 до 18:00 в будние дни), в нерабочее время – по телефонам: 8(925)053-59-55, 8(916)585-47-14.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.