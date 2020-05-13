РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске на автодороге А-107 в среду образовалась пробка длиной более трех километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:28 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более трех километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 7 километров в час.

В Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.