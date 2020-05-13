РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. В предварительном голосовании в совет депутатов Балашихи на онлайн-платформе «Единой России» примут участие 59 кандидатов, оно состоится с 25 по 31 мая, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В Балашихе в среду в дистанционном формате прошло совещание по проведению предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборах в городской совет депутатов. В мероприятии приняли участие действующие депутаты, кураторы избирательных округов и кандидаты.

«59 кандидатов для праймериз – хорошая конкуренция, с учетом того, что в новом совете депутатов в сентябре будет вакантно 35 мест. Это значит, что горожане сами определят 100% кандидатов от «Единой России», которые будут выдвинуты на выборах в городской совет», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил кандидатов и кураторов округов за активность и призвал их к активной работе на избирательных округах с соблюдением всех предосторожностей во время режима самоизоляции и общению со своими сторонниками через социальные сети.

По словам Ефимова, предварительное голосование из-за пандемии коронавируса пройдет в формате онлайн. Каждый желающий сможет в течение 7 дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата. Дебаты пройдут онлайн в формате видеопрезентаций.

Регистрацию для участия голосовании можно будет пройти либо через свою учетную запись на сайте «Госуслуги», либо через цифровые платформы партии.

13 сентября, в Единый день голосования, пройдут выборы в советы депутатов восьми муниципальных образований Подмосковья: Балашихи, Дмитрова, Лыткарина, Молодежного, Подольска, Рошаля, Фрязина и Электростали. В этих округах сформировано 567 участковых избирательных комиссий. Общее число избирателей превышает 970 тысяч человек. В этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов советов депутатов в городских округах: Егорьевск, Богородский, Люберцы, Талдомский, Наро-Фоминский, Воскресенск и Ступино.