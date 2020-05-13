РИАМО - 13 мая. Жители РФ рассказали, куда планировали отправиться на этих майских праздниках и где в итоге их провели, сообщает Газета.ru.

Опрос провел сервис «Яндекс.Путешествия». В нем приняли участие свыше 1 тысячи респондентов.

«53% опрошенных планировали поездки в начале мая. Если бы не режим самоизоляции, 82% планировали поехать в путешествие по России, 18% респондентов хотели поехать за границу», - говорится в сообщении.

Чаще всего россияне планировали отправиться в путешествие в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Казань и Краснодар. Также в планах были выезды за границу - Турция, Белоруссия, Таиланд, Италия и Франция.

Оставшиеся 47% респондентов отметили, что не планировали поездки на майские выходные.

Из-за режима самоизоляции в условиях борьбы с распространением коронавируса россияне сменили планы и чаще всего говорили, что провели праздники дома (48%). Также опрошенные отдыхали на даче (21%) и совершали короткие прогулки на улице (8%).

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.