РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В Подольском социально-спортивном институте и колледже в мае и июне пройдут Дни открытых дверей онлайн, на которых расскажут об условиях поступления и ответят на вопросы, сообщается в группе «ПССИ | Подольский социально-спортивный институт» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас принять участие в оnline-мероприятиях «День открытых дверей» в Подольском социально-спортивном институте и колледже. Встречи со школьниками и родителями пройдут 16, 23, 30 мая, 6, 13 и 20 июня, начало в 11:00. На них можно будет задать вопросы администрации института и колледжа, поучаствовать в виртуальной экскурсии», - говорится в сообщении.

На этих онлайн-мероприятиях можно будет принять участие в профессиональном тестировании, ознакомиться с правилами приема в 2020 году; узнать о преимуществах при поступлении для абитуриентов, профессионально занимающихся спортом и многое другое.

Для участия необходимо отправить заявку на адрес: anna.bulgakova@inbox.ru. После регистрации на почту придет ссылка для участия в мероприятии. Вопросы можно уточнить по телефону: 8(925)818-34-06.