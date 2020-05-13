РИАМО - 13 мая. Компания «ВестМедГрупп», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», производит разъемы быстрого соединения медицинских газов Cauduceus полностью из отечественных комплектующих, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Этой техникой в настоящее время активно укомплектовывают клиники Подмосковья и других регионов России. Разъемы быстрого соединения медицинских газов Cauduceus стандарта DIN 13260-2 позволяют обеспечить безопасную подачу газовых смесей к рабочему месту медицинского персонала или к койке пациента.

«Проект резидента ОЭЗ «Дубна» реализуется в рамках программы импортозамещения, направленной на развитие технологичных и конкурентоспособных товаров для обеспечения потребностей внутреннего рынка», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он уточнил, что за последний месяц произведено и уже смонтировано более 50 тысяч разъемов быстрого соединения медицинских газов. Резидент уже выразил намерения о расширении и готов построить на территории ОЭЗ собственный завод по производству инновационного медицинского оборудования.

В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 миллионов рублей и создать дополнительно порядка 100 рабочих мест.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.