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Куда пожаловаться на нарушителей ограничительных мер в Московском регионе

Куда сообщить о несоблюдении режима самоизоляции, некачественной дезинфекции подъездов и нарушениях в магазинах, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Герман Иванов

Сохранение ограничительных мер

© РИАМО,   Александр Манзюк

12 мая в России завершился единый период нерабочих дней. Многие граждане восприняли это как сигнал к возвращению в обычный ритм жизни и отправились большими компаниями покорять парки и детские площадки. Несмотря на это, борьба с эпидемией еще в самом разгаре. Чтобы не допустить в Москве и Подмосковье нового всплеска заболеваемости, все требования по соблюдению мер индивидуальной защиты населения продолжают действовать.

Проведение массовых мероприятий в обоих регионах исключено. Гражданам нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Особенно строго его стоит придерживаться лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями – они входят в группу риска.

Одновременно с окончанием единого периода нерабочих дней в Москве и Московской области введен масочный режим. Индивидуальные средства защиты – перчатки и маски –являются обязательными в общественном транспорте, такси, на рабочих местах, в магазинах, аптеках, общественных местах. При посещении медицинских организаций также обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Контролируют выполнение новых требований сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. За нарушение предусмотрены штрафы.

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Гуляния во дворах

Компании, собирающиеся на лавочках во дворах, играющие на детских площадках, разжигающие костры для шашлыков и устраивающие пикники, нарушают правила самоизоляции. Сообщить о недопустимом поведении жителей, которые своей несознательностью ставят под удар здоровье окружающих, можно и нужно в полицию по телефону дежурной части вашего района Москвы или города в Подмосковье. Контактный телефон части можно найти на сайте мвд.рф.

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Некачественная дезинфекция

© РИАМО,   Александр Манзюк

Службы городского хозяйства столицы усилили мониторинг обращений москвичей о некачественной дезинфекции. Жалобы жителей обрабатываются в оперативном режиме.

По правилам коммунальщики обязаны проводить ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в Москве. А в домах с повышенным риском распространения коронавируса обработку проводят три раза в день.

Сообщить о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб можно в Мосжилинспекцию через общегородской контакт-центр по телефону +7 (495) 777-77-77. Либо можно обратиться в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

В Подмосковье о недостаточной либо прекратившейся дезинфекции следует сообщить в свою управляющую компанию. Также можно оставить сообщение на интернет-портале «Добродел». Кроме адреса дома и названия управляющей компании, следует приложить фотографию нарушения. Также пожаловаться можно в Госжилинспекцию Московской области по телефону +7 (498) 602-84-32 либо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья по телефону +7 (498) 602-01-31.

Жалобы на плохую дезинфекцию в транспорте и салонах такси следует направлять в службу такси, на портал «Добродел» или в Минтранс региона.

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Нарушения в супермаркетах и магазинах

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Работники всех торговых точек обязаны носить средства индивидуальной защиты. Пространство возле касс должно иметь специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. В течение дня в помещениях должна регулярно проводиться дезинфекция. О нарушении любого из этих пунктов можно сообщить в единый консультационный центр Роспотребнадзора: +7 (800) 555-49-43.

В Московской области жалобы также можно направлять через интернет-портал «Добродел». К обращению необходимо приложить фотографию нарушения в торговой точке, указать адрес магазина, описать нарушение.

Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье>>

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