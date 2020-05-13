Куда пожаловаться на нарушителей ограничительных мер в Московском регионе

12 мая в России завершился единый период нерабочих дней. Многие граждане восприняли это как сигнал к возвращению в обычный ритм жизни и отправились большими компаниями покорять парки и детские площадки. Несмотря на это, борьба с эпидемией еще в самом разгаре. Чтобы не допустить в Москве и Подмосковье нового всплеска заболеваемости, все требования по соблюдению мер индивидуальной защиты населения продолжают действовать.

Проведение массовых мероприятий в обоих регионах исключено. Гражданам нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Особенно строго его стоит придерживаться лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями – они входят в группу риска.

Одновременно с окончанием единого периода нерабочих дней в Москве и Московской области введен масочный режим. Индивидуальные средства защиты – перчатки и маски –являются обязательными в общественном транспорте, такси, на рабочих местах, в магазинах, аптеках, общественных местах. При посещении медицинских организаций также обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Контролируют выполнение новых требований сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. За нарушение предусмотрены штрафы.

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