РИАМО - 13 мая. Движение будут перекрывать по ночам с 20 мая по 14 июня на 43 километре трассы М-7 «Волга» в районе Обухова Богородского округа Подмосковья, на участке будут устанавливать рамные опоры, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

Специалисты будут монтировать конструкции 20 мая, 25 мая, 1 июня, 7 июня, 14 июня с 5:00 до 5:40.

«Для безопасного проведения работ движение по участку на это время полностью приостановят», - говорится в сообщении.

Объезд возможен по следующему маршруту: в сторону Москвы – поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и по Новинскому шоссе выезд на М-7 «Волга».

В сторону области – съезд на Восточное шоссе, через Зарю по Носовихинскому шоссе, далее на Кудиновское шоссе через Аксено-Бутырки выезд на М-7 «Волга»

Водителей призывают с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать пути объезда.