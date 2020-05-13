РИАМО - 13 мая. В Подмосковье продолжают яровой сев сельскохозяйственных культур, в этом году кукурузы на зерно посеяли на 25% больше, чем в 2019 году в аналогичный период, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сельхозпредприятия области посеяли на сегодняшний день более 1,6 тысячи гектаров кукурузы, что составляет порядка 50% от всей запланированной площади посадки культуры. И это на 25% больше, чем было посеяно в аналогичный период в прошлом году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В 2020 году на территории региона планируют посеять более 3,4 тысячи гектаров кукурузы на зерно.

По словам Разина, в некоторых городских округах уже сев завершился сев кукурузы. Так, в Домодедове уже посеяли кукурузу, ее площади здесь самые большие в регионе — более 700 гектаров.

Также в Луховицах посеяно 310 гектаров кукурузы, в Коломенском округе — 250 гектаров. В Зарайске из почти 400 гектаров запланированных засеяно только порядка 100 гектаров. Также меньше половины из 281 гектаров засеяли Серебряные Пруды.

Разин отметил, что вся техника сегодня находится в полях, люди в разгар посевной кампании работают в две смены без выходных.