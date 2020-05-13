РИАМО - 13 мая. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья согласовала проект зданий хозяйственно-бытового назначения для нужд психоневрологического интерната в Орехово-Зуевском городском округе, которые запланировали выполнить в стиле модернизм, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Для нужд интерната, в котором ежедневно пребывают и работают более 1 тысячи человек, необходимо строительство комплекса зданий хозяйственного-бытового назначения, включающих в себя баню для проживающих, а также склад», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Новые корпуса будут одноэтажными. В качестве облицовочного материала выбран красный клинкерный кирпич, напоминающий о традиционной архитектуре кремлей и монастырей. Основная площадь фасада выполнена из белой штукатурки со вставками красной клинкерной плитки.

Куровский психоневрологический интернат – самый крупный в Подмосковье, в нем проживают более 700 человек и работают порядка 500 сотрудников. Исторически интернат располагается на территории Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1859 году.

В 1926 году здесь был организован инвалидный дом «Рабочее дело», который впоследствии был преобразован в дом престарелых и инвалидов, а с 1970-х годов стал психоневрологическим интернатом.

Постройки Спасо-Преображенского монастыря – сохранившиеся до нашего времени Преображенский собор, трапезная, надвратная колокольня, ворота и башни – представляют собой архитектурный ансамбль второй половины XIX века.

«Авторы проекта проявили достаточный такт, чтобы поддержать историческую стилистику комплекса Спасо-Преображенского монастыря, не впадая в прямую имитацию», - подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она отметила, что стилистически корпус бань использует приемы модернизма – большое круглое окно, сочетание простых геометрических объемов со скругленными углами, сложную кирпичную кладку с декоративными вставками. Эти элементы поддержаны и в композиции складского корпуса.