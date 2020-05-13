РИАМО - 13 мая. Цены на услугу газоснабжения, коммунальную услугу по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячее водоснабжение заморозят в Подмосковье на три месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Цены будут заморожены с 1 июля этого года. Обычно тарифы на газоснабжение в регионе индексируются в конце июня.

«В этом году с 1 июля стоимость услуги газоснабжения для населения пересматриваться не будет. Это коснется всех тарифов использования газа, включая подогрев воды, приготовление пищи на газовых плитах в многоквартирных домах, отопления индивидуальных жилых домов и объектов, находящихся в общедолевой собственности. Это мера позволит сэкономить жителям до 300 рублей в месяц», - говорится в сообщении.

Кроме того, в третьем квартале на прежнем уровне останутся нормативы на подогрев горячей воды, которые ранее планировались к пересмотру в 21 городском округе региона.

Доля стоимости услуги горячего водоснабжения в платежке составляет около 25% от общей суммы платежа за коммунальные услуги, поэтому данная мера позволит жителям сэкономить до 400 рублей в месяц для стандартной квартиры.

С учетом этих решений изменение платежа за коммунальные услуги в среднем по Московской области с 1 июля не превысит 2%, что значительно ниже инфляции.

Кроме того, принято решение сохранить без роста на второе полугодие 2020 года платежи на содержание и ремонт жилья от уровня прошлого года.

Ранее решением губернатора Московской области Андрея Воробьева на второй квартал этого года отменили взнос на капремонт.