РИАМО - 13 мая. 703 административных нарушения в противопожарный период устранили в Подмосковье, все они были выявленных во время рейдов сотрудниками Госадмтехнадзора и МЧС, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Представители ведомств попутно провели разъяснительную работу среди населения и обеспечили их агитационными материалами.

«В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено 3438 различных территорий и объектов. По итогам рейдов устранено 703 административных правонарушения», - отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Были предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы.