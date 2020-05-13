РИАМО - 13 мая. Информация в СМИ о занижении числа смертей пациентов с Covid-19 в Москве не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры», – говорится в сообщении.

Также, по утверждению Депздрава, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. В апреле 2020 года, согласно данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. По сравнению с апрелем 2019 года – увеличение на 1841 человек.

В столице диагноз умерших с подозрением на Covid-19 устанавливается после обязательного проведения вскрытия, которое осуществляется в 100% случаев. Именно поэтому посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными.

Среди общего числа умерших в апреле текущего года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и осложнения, чаще всего – пневмония. Свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин: сосудистые катастрофы, злокачественные онкозаболевания четвертой стадии и другие болезни, не поддающиеся лечению.

Похожая ситуация со статистикой наблюдается и в других странах, где смертность от коронавируса ниже, чем общий прирост смертности. В Нью-Йорке число смертей за апрель составило 11 861 человек, общее увеличение смертности по сравнению с апрелем 2019 года – 15 709. В Лондоне с диагнозом «коронавирус» умерло 3589 человек, общий прирост – 5531 человек.

Если отнести всю дополнительную смертность в столице за апрель к Covid-19, смертность от коронавируса будет несколько больше 3%, что ниже официально смертности в Лондоне и Нью-Йорке (23% и 10% соответственно). Смертность в этих городах в соответствии с таким пересчетом составит 32% и 13% соответственно.

В Депздраве подчеркнули, что Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными специалистами. На данный момент в столице выявили 126 004 случая заражения Covid-19, скончались за все время 1232 человека.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.