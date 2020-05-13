РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске в среду днем индекс самоизоляции составил 2,7 балла, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 16:52, индекс самоизоляции в подмосковном Подольске составляет 2,7 балла. Это означает, что на улицах округа много людей. Ранее, до режима повышенной готовности, индекс составлял 1,4 балла.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.