РИАМО - 13 мая. 73 тысячи самозанятых жителей Подмосковья смогут вернуть уплаченный в прошлом году налог в рамках мер поддержки данного вида труда в условиях коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Об этой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин 11 мая. По данным Федеральной налоговой службы, в 2019 году самозанятые выплатили почти 1 миллиард рублей налогов.

«Данный налоговый режим уже успешно зарекомендовал себя в Подмосковье и очень важно, что самозанятым оказывается существенная поддержка в этот непростой период. Задача режима – выводить бизнес из тени, при этом он крайне удобен, все работает с помощью приложения, не нужно составлять различные отчетности, нет фиксированных платежей», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Кроме того, каждый самозанятый сможет получить налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей). За счет этого они смогут платить налоги в этом году. Федеральному бюджету эта мера обойдется примерно в 15 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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