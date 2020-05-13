РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 мая. На основании рекомендаций министерства энергетики Московской области было принято решение о подаче отопления в многоквартирные дома Дзержинского, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

Министр энергетики региона Александр Самарин порекомендовал муниципалитетам Подмосковья в связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Подмосковья, создать комфортные жилищные условия для самоизоляции жителей и оперативно выполнить дополнительные мероприятия.



«На Подмосковье надвигаются холода! Температура будет днем плюс 10-13 градусов вместо прежних 20-25. Ночью температура опустится до 3-4 градусов. Мы с 12 мая включили батареи», - сказала Иванова.



Глава Дзержинского также отметила, что отопление будет выключено, когда температура будет стабильно выше 8 градусов.