РИАМО - 13 мая. Школу на 2,1 тысячи учеников построят в Троицке, в учреждении будут собственный бассейн, IT-полигон и планетарий, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Это будет крупнейший образовательный объект в новой Москве. Общая площадь здания превысит 11 тысяч квадратных метров, а площадь всей застройки составит почти 31 тысячу «квадратов», – сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что 800 мест в школе отведут для начальной школы, остальные места придутся на основную и старшую школу.

В образовательном учреждении обустроят актовый и мобильный залы, шахматный класс, музей, мастерские по электротехнике и живописи, комнаты живой природы, спортивные залы, библиотеку и столовую.

Строительство школы проведут за два года, финансирование проекта предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы.