РИАМО - 13 мая. Приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату и приятелю спортсменов Александру Протасовицкому за драку, Второй кассационной суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение, сообщает «Интерфакс».

«Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию», — сказал представитель пресс-службы кассационного суда.

В октябре 2018 года спортсмены участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела.

Суд признал спортсменов виновными и назначил им наказание со сроками в колонии, но в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении, так как они не имели замечаний. Кокорин и Мамаев отсидели практически треть от срока.