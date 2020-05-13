РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили два новых случая коронавирусной инфекции, всего на территории округа зафиксирован 381 подтвержденный случай, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье выявили 962 случая заболевания коронавирусом за сутки.

«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 379 человек, за прошедшие сутки выявлено еще два случая. Всего выявлен 381 человек с коронавирусом», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявлено 23 662 случая коронавируса. Скончались 226 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 1 745 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов обязательно использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8 (800) 550-50-30, или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8 (968) 003-22-44.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.