РИАМО - 13 мая. В Подмосковье на обработку транспорта от коронавируса за четыре дня потратили свыше 535 тысяч литров антисептика, еще 484 тысячи литров спецсредства использовали для дезинфекции железнодорожных станций, электропоездов и пассажирских зон, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры. Это поручни, ручки в автобусах», – говорится в сообщении.

На железнодорожной инфраструктуре проводят обработку свыше 1,5 тысяч билетных автоматов, более 900 валидаторов и свыше 1 тысячи кассовых зон.

На обработку автобусов от Covid-19 ушла 51 тысяча антисептического средства.

В Московской области действует режим самоизоляции граждан. В случае необходимости совершить поездку на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему транспортную карту. С 12 мая в регионе ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.