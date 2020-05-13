РИАМО - 13 мая. Сотрудники поисково-спасательного отряда №5 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» спасли лисенка, который угодил в яму в деревне Красные Орлы городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения.

По словам спасателя Максима Мацнева, сообщение о лисенке поступило от местных жителей. Инцидент произошел в деревне Красные Орлы в городском округе Чехов.

«Жители деревни услышали жалобный писк в рабочей яме и вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели провели проветривание ямы, недели защитный костюм Л-1 и на страховке спустились вниз. Лисенок был очень испуган, но с радостью принял помощь спасателей», – сказал Мацнев.

После окончания спасательной операции лисенок скрылся в ближайшем лесу.