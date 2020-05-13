РИАМО - 13 мая. Предприятия Московской области наращивают объемы выпуска продукции, необходимой, чтобы обеспечить санитарную безопасность на производстве, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Объемы производства медицинских масок и средств дезинфекции выросли в регионе. Кроме того, подмосковные предприятия предлагают широкий спектр оборудования для профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на производстве.

«С 18 мая планируется возобновление производственных процессов. Для предприятий вопрос оснащения приборами и средствами дезинфекции своего производства является актуальным. Адреса и контактные данные подмосковных производителей такой продукции даны на официальном сайте Мининвеста», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Производство санитайзеров на предприятии «Вита-Ка» в Подольске увеличилось со 170 до 700 единиц в месяц. Жидкий антисептик помещается внутрь аппарата и по сигналу инфракрасного датчика распыляется под высоким давлением, равномерно покрывая руки, обеспечивая быструю и эффективную дезинфекцию. Предприятие планирует нарастить объемы производства до 2 тысяч единиц в месяц уже к июлю.

Контакты подмосковных производителей средств дезинфекции, индивидуальной защиты и оборудования для обеспечения норм санитарной безопасности можно найти на сайте.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.