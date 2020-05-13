РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В подмосковном Красногорске завершилось строительство торгового комплекса, в котором создали более 500 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

Министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса The Outlet Moscow.

«Объект возвели на Новорижском шоссе, вблизи деревни Воронки горокруга Красногорск. Инвестиции в проект оценивают в 5,4 миллиарда рублей, создано более 500 рабочих мест», - говорится в сообщении.

Комплекс площадью около 23 тысяч квадратных метров начали строить в четвертом квартале 2018 года. Застройщиком объекта выступила компания «Санганвэй Лимитед».

«Открытие объекта планируется после снятия ограничений. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В комплексе The Outlet Moscow планируется размещение более 100 магазинов. На территории предусмотрены зоны ресторанов и кафе, фонтан на центральной площади, комната матери и ребенка.

Комплекс полностью приспособлен для нужд маломобильных групп граждан: входы в торговые помещения без ступенек на одном уровне с мощением, пандусы, специальные парковочные места и туалетные комнаты.